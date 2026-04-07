Adam Fraser Milne

Adam Fraser Milne

bowler

Full name:Adam Fraser Milne
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Central Stags

Karachi Kings

Melbourne Stars

New Zealand

Rajasthan Royals

Sunrisers Eastern Cape

Texas Super Kings

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches46443186146
Innings45435583142
Overs353.4151.5921.3675.3514.4
Balls-----
Maidens832073711
Runs18891218296735724009
Wickets544792125160
Avg34.9825.9132.2528.5725.05
SR39.2919.3860.0932.4219.3
Eco5.348.023.215.287.78
BB45855
4w11523
5w01212
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches46443186146
Innings2017474764
Not outs710141733
Runs17557776522369
Balls Faced184611456491311
Avg13.468.1423.5117.411.9
SR95.193.4453.29106.31118.65
Fours111893922
Fifties00410
Sixies4341313
Highest3610975022
Hundreds00000

Adam Fraser Milne Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197