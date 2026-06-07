Squads Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers T20 Mumbai Premier League 07.06.2026

T20

Wankhede Stadium

EAG
EAG

113

NOR
NOR

177

Playing

EAG
EAG
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

EAG
EAG
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Ghag Rohan

no information yet

Giri Anuj Vinod

no information yet

Jagtap Shashwat

all rounder

Jain Ayaan Mohit

no information yet

Kadam Shashikant

all rounder

Kerkar Eknath

wicket keeper

Kunwar Vinay

no information yet

Mishra Kartik Mithilesh

no information yet

Patil Sairaj

all rounder

Raje Amartya

no information yet

Singh Shivansh

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Zaveri Sumeir Samrat

no information yet