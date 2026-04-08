Mohammad Ali

Mohammad Ali

bowler

Full name:Mohammad Ali
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Kandy Royals

Nottinghamshire

Peshawar Zalmi

Sialkot Region

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2693910
Innings41193910
Overs49.02144.2331.139.0
Balls----
Maidens2435252
Runs26167931459306
Wickets42836114
Avg65.252423.9121.85
SR73.545.4632.5716.71
Eco5.323.164.47.84
BB41143
4w01530
5w01800
10w0300

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2693910
Innings491201
Not outs23781
Runs0330571
Balls Faced4210071392
Avg06.114.754
SR032.774150
Fours04130
Fifties0000
Sixies0500
Highest027151
Hundreds0000

Mohammad Ali Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

ResultDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

164

NOT

NOT

166

T20 Lanka Premier League

Another Players

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