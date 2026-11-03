Squads Canterbury Magicians vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Kate
batsman
Anderson Olivia
bowler
Asmussen Sarah
bowler
Armstrong Bella
bowler
Banks Melissa
bowler
Buchanan Elizabeth
batsman
Chandler Kate
bowler
Catton Prue
batsman
Cox Natalie
batsman
Down Lauren
batsman
Dean Jodie
no information yet
Green Maddy
batsman
Gerken Abigale
batsman
Halliday Brooke
batsman
Hotton Abigail
bowler
Hucker Amie
all rounder
Irewin Kate
batsman
Illing Bree
all rounder
Loe Molly
bowler
Lambat Ayaan
no information yet
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Penfold Josie
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Penfold Molly
bowler
Smith Lauren
bowler
Stalenberg Naomi
batsman
Sullivan Gabby
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Match has not started yet