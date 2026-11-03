Squads Canterbury Magicians vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 29.12.2026

T20

CAN
CAN
AUC
AUC

Playing

CAN
CAN
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Dean Jodie

no information yet

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Loe Molly

bowler

Lambat Ayaan

no information yet

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Penfold Josie

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Bench

CAN
CAN
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet