Squads Northern Districts Women vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 01.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agafili Carol
batsman
Anderson Olivia
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Armstrong Bella
bowler
Downes Marama
bowler
Buchanan Elizabeth
batsman
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Catton Prue
batsman
Kareem Yasmeen
no information yet
Down Lauren
batsman
Knight Kayley
bowler
Green Maddy
batsman
Lamplough Marina
all rounder
Halliday Brooke
batsman
Patel Nensi
bowler
Hucker Amie
all rounder
Topp Holly
batsman
Illing Bree
all rounder
Wakelin Tash
batsman
Lambat Ayaan
no information yet
Watkin Jess
all rounder
Penfold Josie
all rounder
Wolland Eve
batsman
Penfold Molly
bowler
Match has not started yet