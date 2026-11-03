Squads Northern Districts Women vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 01.01.2027

T20

NOR
NOR
AUC
AUC

Playing

NOR
NOR
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Lamplough Marina

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Topp Holly

batsman

Illing Bree

all rounder

Lambat Ayaan

no information yet

Watkin Jess

all rounder

Penfold Josie

all rounder

Bench

NOR
NOR
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet