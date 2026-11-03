Squads Wellington Blaze vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 02.01.2027

T20

WEL
WEL
NOR
NOR

Playing

WEL
WEL
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Hamilton Antonia

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Lamplough Marina

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

Topp Holly

batsman

Mackinder Sam

all rounder

McFadyen Jess

wicket keeper

Watkin Jess

all rounder

McKenzie Isla

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Sims Gemma

wicket keeper

Bench

WEL
WEL
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet