Squads Wellington Blaze vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 02.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baird Nicole
all rounder
Agafili Carol
batsman
Bryant Rachel
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Burns Rebecca
batsman
Downes Marama
bowler
Codyre Natasha Emma
batsman
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Francis Hannah
bowler
Kareem Yasmeen
no information yet
Hamilton Antonia
wicket keeper
Knight Kayley
bowler
Jetly Xara
all rounder
Lamplough Marina
all rounder
Kerr Amelia
all rounder
Patel Nensi
bowler
Kerr JM
bowler
Topp Holly
batsman
Mackinder Sam
all rounder
Wakelin Tash
batsman
McFadyen Jess
wicket keeper
Watkin Jess
all rounder
McKenzie Isla
no information yet
Wolland Eve
batsman
Perry Ellyse
all rounder
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Ryan Hannah
no information yet
Sims Gemma
wicket keeper
Match has not started yet