Squads Madhya Pradesh vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

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AND
AND

Playing

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AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Iyer Venkatesh

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Solanki Sagar

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Bench

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MAP
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet