Squads Madhya Pradesh vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Akhil Shambu
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Hirwani Mihir
bowler
Bhui Ricky
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Hebbar Ashwin
batsman
Jain Saransh
bowler
Kumar Dheeraj
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Mohan Lalith
bowler
Khan Avesh
bowler
Raj Prithvi
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Khejroliya Kulwant
bowler
Patidar Rajat
batsman
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Sahani Parth
batsman
Saiteja Kavuri
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Sandeep Y
batsman
Solanki Sagar
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Thakur Rakesh
wicket keeper
Shinde Karan
batsman
Match has not started yet