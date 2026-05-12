Prithvi Raj Yarra

Indian Premier League
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
168
SRH
86
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
229
CSK
140
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
HPCA Stadium, Bangalore
RCB
254
GT
162
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
219
RR
214
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium
RCB
161
GT
155