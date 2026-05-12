Prithvi Raj Yarra

Prithvi Raj Yarra

bowler

Full name:Prithvi Raj Yarra
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Andhra

Gujarat Titans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1593
Innings2683
Overs396.057.08.5
Balls---
Maidens8900
Runs108636185
Wickets51154
Avg21.2924.0621.25
SR46.5822.813.25
Eco2.746.339.62
BB753
4w100
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1593
Innings1342
Not outs542
Runs57193
Balls Faced177142
Avg7.1200
SR32.2135.71150
Fours810
Fifties000
Sixies020
Highest13183
Hundreds000

Prithvi Raj Yarra Schedule & Results

Indian Premier League

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Kumar, B Santosh

Kumar, B Santosh

Reddy, Naren

Reddy, Naren

Reddy, Yeddala Girish Kumar

Reddy, Yeddala Girish Kumar

Tarun, Sanaboyina

Tarun, Sanaboyina

Varma, B.Munish

Varma, B.Munish

Kumar, Prasanth

Kumar, Prasanth

Akhil, Shambu

Akhil, Shambu

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

J Durga Kumar

J Durga Kumar

Miller, David

Miller, David