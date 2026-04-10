Rajat Manohar Patidar

Rajat Manohar Patidar

batsman

Full name:Rajat Manohar Patidar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Date of Birth (Age):1 June 1993 (30)
Zodiac Sign:Gemini
Height:171 cm
Hometown:Indore, Madhya Pradesh
Jersey Number:17
Batting Style:Right-hand Batsmen
Bowling Style:Right arm off break
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

India

Madhya Pradesh

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches525146
Innings100
Overs3.000
Balls---
Maidens100
Runs500
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1.6600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches525146
Innings885044
Not outs525
Runs379516481466
Balls Faced72131691991
Avg45.7234.3337.58
SR52.6197.45147.93
Fours519183117
Fifties22812
Sixies213572
Highest196158112
Hundreds1131

Rajat Manohar Patidar Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Rajat Patidar News

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For those who want to get to know cricketer Rajat Patidar better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

Irfan Pathan Makes Strong Case for Rajat Patidar's India Call-Up

Irfan Pathan Makes Strong Case for Rajat Patidar's India Call-Up

The Indian team made a massive change in the second T20I. Vaibhav Sooryavanshi made it to the team, adding another left-handed batsman to the line-up. Amidst this, Irfan Pathan has called for Rajat Patidar, to balance the left right combination in the Indian team.

Rajat Patidar03:23 PM, 12 June, 2026

Twitter Hails Rajat Patidar After Another Explosive MPPL Performance

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Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

Rajat Patidar06:17 PM, 27 May, 2026

The Virat Kohli Factor Behind Rajat Patidars Historic Captaincy Run

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