Mohd Arshad Khan

Mohd Arshad Khan

bowler

Full name:Mohd Arshad Khan
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

Madhya Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches36
Innings36
Overs17.314.1
Balls--
Maidens00
Runs113190
Wickets35
Avg37.6638
SR3517
Eco6.4513.41
BB13
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches36
Innings23
Not outs01
Runs4018
Balls Faced3215
Avg209
SR125120
Fours30
Fifties00
Sixies21
Highest2015
Hundreds00

Mohd Arshad Khan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Arshad Khan News

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For those who want to get to know Arshad Khan, his life journey that has helped him become one of the best cricketers in the world, what tournaments he plans to participate in - all the news is here.

IPL 2025 | Twitter reacts as Arshad Khan takes an unexpected tumble twice on the crease

IPL 2025 | Twitter reacts as Arshad Khan takes an unexpected tumble twice on the crease

A bowler’s stride is crucial and his biggest weapon, but sometimes it can go off balance. That’s exactly what happened in the match between Gujarat Titans and Lucknow Super Giants, where Arshad Khan struggled, slipping on the crease while delivering the ball due to grass on the pitch.

Arshad Khan11:57 PM, 14 May, 2024

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Ishant’s three-fer wrecking LSG to keep DC mathematically alive

Arshad Khan05:57 PM, 14 April, 2024

IPL 2024 | Twitter praise on Mitchell Starc’s pinpoint corker leaving Arshad Khan stunned

Arshad Khan11:03 PM, 02 April, 2023

IPL 2023, RCB vs MI | Twitter lauds Arshad as he leaves Kohli- Du Plessis duo mesmerised with superb six

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