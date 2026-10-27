Squads Tamil Nadu vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

TAN
TAN
BIH
BIH

Playing

TAN
TAN
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Khan Nawaz

no information yet

Kumar Sachin

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Bench

TAN
TAN
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet