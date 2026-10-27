Squads Tamil Nadu vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chakravarthy Varun
bowler
Joshi Gaurav
no information yet
G Ajitesh
wicket keeper
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Khan Nawaz
no information yet
Khan Shahrukh
batsman
Kumar Babul
bowler
Kishore Sai
bowler
Kumar Sachin
no information yet
Mohammed M
bowler
Nigrodh Sharman
no information yet
Natarajan Thangarasu
bowler
Parmar Anujit
no information yet
Sudharsan Sai
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Sundar Washington
all rounder
Raj Harsh Mukesh
bowler
Match has not started yet