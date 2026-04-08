Masood Shahrukh Khan

Masood Shahrukh Khan

batsman

Full name:Masood Shahrukh Khan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Date of Birth (Age):May 27, 1995 (30)
Zodiac Sign:Gemini
Height:198 cm
Hometown:Chennai, Tamil Nadu, India
Jersey Number:35
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

Tamil Nadu

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches114078
Innings676
Overs34.514.213.2
Balls---
Maidens500
Runs12183103
Wickets332
Avg40.3327.6651.5
SR69.6628.6640
Eco3.475.797.72
BB311
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches114078
Innings182765
Not outs3720
Runs592840865
Balls Faced849673651
Avg39.464219.22
SR69.72124.81132.87
Fours566357
Fifties470
Sixies194354
Highest1947947
Hundreds100

Masood Shahrukh Khan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Tanwar, Abhishek

Tanwar, Abhishek

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Miller, David

Miller, David

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Yadav, R Sonu

Yadav, R Sonu

Shankar, Vijay

Shankar, Vijay

R Karthikeyan

R Karthikeyan

Suresh Kumar, J

Suresh Kumar, J

Sudharsan, Sai

Sudharsan, Sai