Thangarasu Natarajan

Thangarasu Natarajan

bowler

Full name:Thangarasu Natarajan
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches124211777
Innings224351777
Overs38.220.016.0609.4134.3277.0
Balls------
Maidens71013152
Runs11914312218496362303
Wickets337671983
Avg39.6647.6617.4227.5933.4727.74
SR76.664013.7154.5942.4720.02
Eco3.17.157.623.034.728.31
BB323833
4w000300
5w000300
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches124211777
Innings1102346
Not outs110945
Runs1002978
Balls Faced9001631215
Avg0002.0708
SR11.110017.7958.3353.33
Fours000310
Fifties000000
Sixies000000
Highest1001273
Hundreds000000

Thangarasu Natarajan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

T Natarajan News

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If you wanted to learn more about cricket player T Natarajan, we have compiled all the latest news about him: which matches he will be playing in and against which teams in the near future, what records he has already set, and what he plans to set.

LSG vs DC | Twitter goes crazy as Delhi script first away win of IPL 2026

LSG vs DC | Twitter goes crazy as Delhi script first away win of IPL 2026

Delhi Capitals have given fans one of the most intense games of IPL 2026 so far. Going against Lucknow Super Giants, the team was almost written off, being 26/4 in the chase. But Rizvi and Stubbs led them to win the game, which even made DC the first team to win an away game in IPL 2026.

T Natarajan11:05 PM, 02 May, 2024

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Yashasvi’s ABD-like strokeplay caving into horrible dismissal 

T Natarajan11:43 PM, 28 April, 2024

CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

T Natarajan01:39 PM, 30 September, 2022

Internet reacts to T Natarajan being shunned as Mohammed Siraj gets surprise India call-up

T Natarajan01:44 PM, 16 September, 2022

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 | Washington Sundar, T Natarajan set to return in action for Tamil Nadu

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