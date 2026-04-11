Katie Ann Levick

Katie Ann Levick

bowler

Full name:Katie Ann Levick
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Durham Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches28
Innings28
Overs92.3
Balls-
Maidens0
Runs610
Wickets29
Avg21.03
SR19.13
Eco6.59
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches28
Innings11
Not outs5
Runs14
Balls Faced37
Avg2.33
SR37.83
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest9
Hundreds0

Katie Ann Levick Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

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Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Griffiths, Alex

Griffiths, Alex

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Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire