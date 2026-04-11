Mady Kate Villiers

Mady Kate Villiers

bowler

Full name:Mady Kate Villiers
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham Women

Lancashire Thunder Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1718
Innings1513
Overs36.035.5
Balls--
Maidens20
Runs242256
Wickets1410
Avg17.2825.6
SR15.4221.5
Eco6.727.14
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1718
Innings48
Not outs22
Runs1330
Balls Faced1234
Avg6.55
SR108.3388.23
Fours13
Fifties00
Sixies00
Highest913
Hundreds00

Mady Kate Villiers Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Bouchier, Maia

Bouchier, Maia

Morris, Fi

Morris, Fi

Taylor, Mary

Taylor, Mary

Taylor, Stafanie

Taylor, Stafanie

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Moore, Kalea

Moore, Kalea