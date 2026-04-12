Meg Austin

Meg Austin

batsman

Full name:Meg Austin
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Northamptonshire Steelbacks Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs50
Balls Faced58
Avg50
SR86.2
Fours3
Fifties1
Sixies0
Highest50
Hundreds0

Meg Austin Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Hardwick, Hannah

Hardwick, Hannah

Wong, Issy

Wong, Issy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Taylor, Millie

Taylor, Millie

Davis, Georgia

Davis, Georgia

Geach, Emily

Geach, Emily

Brewer, Chloe

Brewer, Chloe

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Surenkumar, Amuruthaa

Surenkumar, Amuruthaa

George, Katie

George, Katie