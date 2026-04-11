Kathryn Laura Cross

Kathryn Laura Cross

bowler

Full name:Kathryn Laura Cross
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England Women

Lancashire Thunder Women

Sunrisers Leeds Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches7591657
Innings14581656
Overs227.0444.351.2185.0
Balls----
Maidens523203
Runs69120013711420
Wickets24791137
Avg28.7925.3233.7238.37
SR56.7533.752830
Eco3.044.57.227.67
BB6522
4w1300
5w0200
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches7591657
Innings1128335
Not outs410210
Runs411913234
Balls Faced1232866214
Avg5.8510.6139.36
SR33.3366.7850109.34
Fours320024
Fifties0000
Sixies0104
Highest1329222
Hundreds0000

Kathryn Laura Cross Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis