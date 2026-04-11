Jodie Grewcock

Jodie Grewcock

bowler

Full name:Jodie Grewcock
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England Women

Essex Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches7
Innings2
Overs6.0
Balls-
Maidens0
Runs20
Wickets2
Avg10
SR18
Eco3.33
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches7
Innings7
Not outs2
Runs137
Balls Faced145
Avg27.4
SR94.48
Fours10
Fifties0
Sixies0
Highest44
Hundreds0

Jodie Grewcock Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy