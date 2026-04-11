Alice Jessamy Macleod

Alice Jessamy Macleod

batsman

Full name:Alice Jessamy Macleod
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Gloucestershire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches10
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches10
Innings6
Not outs2
Runs48
Balls Faced65
Avg12
SR73.84
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Alice Jessamy Macleod Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

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