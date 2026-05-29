Results Score Hampshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 29.05.2026

T20

HAM
HAM

121

SUR
SUR

121

Best Players

batterRB4s6sSR
Harman Nancybowler432631165.38
Adams Georgiabatsman30321093.75
bowlerOMRWECOWDNB
Monaghan Aliceall rounder401914.7500
Gregory Daniellebowler403017.500

Latest Highlights

19.6
W

Monaghan to Southby, 1 run, appeal, wicket (run out - Southby)

19.5
1

Monaghan to Norgrove, bye

19.4
W

Monaghan to Wellington, 1 run, appeal, wicket (run out - Wellington)

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