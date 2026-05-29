Results Score Hampshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 29.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Harman Nancybowler
|43
|26
|3
|1
|165.38
|Adams Georgiabatsman
|30
|32
|1
|0
|93.75
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Monaghan Aliceall rounder
|4
|0
|19
|1
|4.75
|0
|0
|Gregory Daniellebowler
|4
|0
|30
|1
|7.5
|0
|0
Latest Highlights
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19.6
W
Monaghan to Southby, 1 run, appeal, wicket (run out - Southby)
19.5
1
Monaghan to Norgrove, bye
19.4
W
Monaghan to Wellington, 1 run, appeal, wicket (run out - Wellington)