Georgia Louise Adams

Georgia Louise Adams

batsman

Full name:Georgia Louise Adams
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches37
Innings4
Overs10.0
Balls-
Maidens0
Runs51
Wickets2
Avg25.5
SR30
Eco5.1
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches37
Innings29
Not outs7
Runs404
Balls Faced435
Avg18.36
SR92.87
Fours31
Fifties1
Sixies8
Highest50
Hundreds0

Georgia Louise Adams Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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