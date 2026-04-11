Georgia Louise Adams

One-Day Cup, Women
Hampshire vs Essex
One-Day Cup, Women
HAM
266
ESS
265
Warwickshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
WAR
354
HAM
Hampshire vs Durham
One-Day Cup, Women
HAM
121
DUR
118
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
HAM
272
SUR
259
Lancashire Thunder vs Hampshire
One-Day Cup, Women
LAT
157
HAM
153
Hampshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
HAM
282
SOM
281
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
Essex vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ESS
245
HAM
246
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
Surrey vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SUR
HAM
Hampshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
HAM
LAT
Durham vs Hampshire
One-Day Cup, Women
DUR
HAM
Hampshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
HAM
YOR
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
HAM
BLA