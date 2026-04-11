Alice Zoe Monaghan

Alice Zoe Monaghan

all rounder

Full name:Alice Zoe Monaghan
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Manchester Super Giants Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches10
Innings6
Overs16.3
Balls-
Maidens0
Runs77
Wickets4
Avg19.25
SR24.75
Eco4.66
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches10
Innings8
Not outs1
Runs85
Balls Faced101
Avg12.14
SR84.15
Fours4
Fifties0
Sixies1
Highest22
Hundreds0

Alice Zoe Monaghan Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Morris, Fi

Morris, Fi

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura