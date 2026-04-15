Michaela Louise Kirk

Michaela Louise Kirk

batsman

Full name:Michaela Louise Kirk
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Essex Women

Northamptonshire Steelbacks Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs49
Balls Faced51
Avg49
SR96.07
Fours8
Fifties0
Sixies1
Highest49
Hundreds0

Michaela Louise Kirk Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

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