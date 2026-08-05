Tamil Nadu Premier League
Ruby Trichy Warriors vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
RTW
MAP
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
NEL
Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
205
TIR
206
Salem Spartans vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
SAL
RTW
Dindigul Dragons vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
DID
CHEG
Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
NEL
RTW
Chepauk Super Gillies vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
SAL
Ruby Trichy Warriors vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
RTW
TIR
Madurai Panthers vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
MAP
CHEG
Lyca Kovai Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
LKK
RTW
Chepauk Super Gillies vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
LKK
Dindigul Dragons vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
DID
RTW
Ruby Trichy Warriors vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
RTW
CHEG