Waseem Ahmed

Waseem Ahmed

Full name:Waseem Ahmed
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Chepauk Super Gillies

Ruby Trichy Warriors

Waseem Ahmed Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Jamal, Jafar

Jamal, Jafar

Khan, Adnan

Khan, Adnan

K, Easwaran

K, Easwaran

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Kumar, Mathan

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Godson, G

Sibi, R

Sibi, R

Monish, Karaparambil

Monish, Karaparambil

Iyappan, B.

Iyappan, B.

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Saran, T

Saran, T