Squads Salem Spartans vs Lyca Kovai Kings T20 Tamil Nadu Premier League 06.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Abishiek S
batsman
Akash H Prashid
no information yet
Arun Mozhi ME Yazh
bowler
Ambrish RS
no information yet
Iyappan B.
batsman
Bafna Maan
all rounder
Kandepan Sudhan Sanjeevi
batsman
CH Jitendra Kumar
all rounder
Kavin R
wicket keeper
Divakar R
bowler
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Govinth -
no information yet
Kumar M Uday
no information yet
Khan Shahrukh
batsman
Kumar S Harish
all rounder
Lingesh K Deeban
all rounder
Manikandan Karthick
bowler
Lokeshwar Suresh
wicket keeper
Mohammed M
bowler
Nag H Trilok
bowler
Nishanth C Hari
batsman
Parakh Manav
all rounder
Poiyamozhi M
bowler
Prasad KT Madhava
no information yet
Rahul D
no information yet
Sachin B
batsman
Rajagopal Nidhish
all rounder
Siddarth C Andre
no information yet
Ram S Ajith
bowler
Siddharth Manimaran
bowler
Sandhu Sunny
all rounder
Subramanyan Jhatavedh
bowler
Shah Rahil
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Vedaguru Dinesh
no information yet
Vidyuth P
bowler
Vivek Rajendran
batsman