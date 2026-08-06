Squads Salem Spartans vs Lyca Kovai Kings T20 Tamil Nadu Premier League 06.08.2026

T20

SAL
SAL

160

LKK
LKK

194

Playing

SAL
SAL
LKK
LKK

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SAL
SAL
LKK
LKK
First TeamSecond Team
Abishiek S

batsman

Akash H Prashid

no information yet

Ambrish RS

no information yet

Iyappan B.

batsman

Bafna Maan

all rounder

Kavin R

wicket keeper

Divakar R

bowler

Govinth -

no information yet

Kumar M Uday

no information yet

Kumar S Harish

all rounder

Lingesh K Deeban

all rounder

Lokeshwar Suresh

wicket keeper

Parakh Manav

all rounder

Prasad KT Madhava

no information yet

Rahul D

no information yet

Sachin B

batsman

Siddarth C Andre

no information yet

Sandhu Sunny

all rounder

Vedaguru Dinesh

no information yet

Vidyuth P

bowler