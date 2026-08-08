Squads United Arab Emirates vs Sri Lanka T20i T20 Asia Cup, Women 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dharnidharka Samaira
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Egodage Kavisha
all rounder
de Silva Nilakshi
batsman
Hotchandani Heena
bowler
Dilhari Kavisha
all rounder
Keny Lavanya
all rounder
Fernando Inoshi
bowler
Kotte Suraksha
bowler
Gimhani Shashini
no information yet
Mahesh Vaishnave
bowler
Gunaratne Vishmi
batsman
Nandakumar Indhuja
bowler
Kanchana Ama
all rounder
Rajith Rinitha
batsman
Kavindi Kawya
bowler
Rajith Rishitha
all rounder
Kulasuriya Achini
bowler
Rajith Rithika
bowler
Kumari Sugandika
bowler
Rohit Esha
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Satish Theertha
wicket keeper
Nisansala Sachini
bowler
Sharma Khushi
batsman
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Thakur Mehak
no information yet
Perera Hasini
batsman
Thomas Emily
no information yet
Prabodhani Udeshika
bowler
Match has not started yet