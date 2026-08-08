Squads United Arab Emirates vs Sri Lanka T20i T20 Asia Cup, Women 29.08.2026

T20i

UAE
UAE
SRI
SRI

Playing

UAE
UAE
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Egodage Kavisha

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Keny Lavanya

all rounder

Gimhani Shashini

no information yet

Kanchana Ama

all rounder

Rajith Rishitha

all rounder

Rohit Esha

all rounder

Satish Theertha

wicket keeper

Thakur Mehak

no information yet

Thomas Emily

no information yet

Bench

UAE
UAE
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet