Match details Croatia vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

CRO
CRO

126

FRA
FRA

208

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Croatia Squad

Players
BenchBosnjak Peter, Carroll Connor, Curavic Andrija, Davidovic Nikola, Hall Damien, Hashmi Rashid, Houghton Sam Ian, Khan Sajid, Manzoor Saghar, Newton Jared Richard, Pejic Borna, Razmilic Anthony, Separovic Matija, Tilley Oliver

France Squad

Players
BenchAhmadzai Abdurrahman, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Ali Virk, Amjad Noman, Arab Nasibullah, Jackson Hevit Alodin, Kamran Ahmadzai, Khan Usman, Mckeon Gustav, Naseri Rahimgul, Rafah Muhammad, Roberts Christian, Sher Zada, Zahiri Zaheer

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet