Squads Croatia vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bosnjak Peter
wicket keeper
Ahmadzai Abdurrahman
bowler
Carroll Connor
batsman
Curavic Andrija
no information yet
Ali Virk
no information yet
Davidovic Nikola
all rounder
Amjad Noman
all rounder
Hall Damien
no information yet
Arab Nasibullah
no information yet
Hashmi Rashid
no information yet
Jackson Hevit Alodin
wicket keeper
Houghton Sam Ian
wicket keeper
Kamran Ahmadzai
all rounder
Khan Sajid
bowler
Khan Usman
all rounder
Manzoor Saghar
batsman
Mckeon Gustav
batsman
Newton Jared Richard
all rounder
Naseri Rahimgul
no information yet
Pejic Borna
no information yet
Rafah Muhammad
bowler
Razmilic Anthony
no information yet
Roberts Christian
no information yet
Separovic Matija
no information yet
Sher Zada
batsman
Tilley Oliver
no information yet
Zahiri Zaheer
no information yet