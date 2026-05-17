Squads Croatia vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

CRO
CRO

126

FRA
FRA

208

Playing

CRO
CRO
FRA
FRA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CRO
CRO
FRA
FRA
First TeamSecond Team
Bosnjak Peter

wicket keeper

Curavic Andrija

no information yet

Ali Virk

no information yet

Davidovic Nikola

all rounder

Amjad Noman

all rounder

Hall Damien

no information yet

Arab Nasibullah

no information yet

Hashmi Rashid

no information yet

Houghton Sam Ian

wicket keeper

Kamran Ahmadzai

all rounder

Khan Usman

all rounder

Naseri Rahimgul

no information yet

Pejic Borna

no information yet

Razmilic Anthony

no information yet

Roberts Christian

no information yet

Separovic Matija

no information yet

Sher Zada

batsman

Tilley Oliver

no information yet

Zahiri Zaheer

no information yet