Match details France vs Cyprus T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

FRA
FRA
CYP
CYP

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 16, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

France Squad

Players
BenchAhmad Zain, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Ali Ghulami Mukhtar, Amjad Noman, Canessane Lingeswaran, Hamza Niaz, Ikbal Hossain Mohammed, Jackson Hevit Alodin, Kamran Ahmadzai, Khan Usman, Mangal Rahmatullah, Mckeon Gustav, Roberts Christian, Stanikzay Sajad, Zahiri Zaheer

Cyprus Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet