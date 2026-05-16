Squads France vs Cyprus T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

FRA
FRA
CYP
CYP

Playing

FRA
FRA
CYP
CYP

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

FRA
FRA
CYP
CYP
First TeamSecond Team
Ahmad Zain

all rounder

Ali Ghulami Mukhtar

no information yet

Amjad Noman

all rounder

Hamza Niaz

all rounder

Kamran Ahmadzai

all rounder

Khan Usman

all rounder

Roberts Christian

no information yet

Stanikzay Sajad

no information yet

Zahiri Zaheer

no information yet