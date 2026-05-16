Squads France vs Cyprus T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmad Zain
all rounder
Ali Ghulami Mukhtar
no information yet
Amjad Noman
all rounder
Canessane Lingeswaran
wicket keeper
Hamza Niaz
all rounder
Ikbal Hossain Mohammed
bowler
Jackson Hevit Alodin
wicket keeper
Kamran Ahmadzai
all rounder
Khan Usman
all rounder
Mangal Rahmatullah
bowler
Mckeon Gustav
batsman
Roberts Christian
no information yet
Stanikzay Sajad
no information yet
Zahiri Zaheer
no information yet