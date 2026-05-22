Squads France vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

FRA
FRA

149

SWI
SWI

141

Playing

FRA
FRA
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Ali Virk

no information yet

Vinod Arjun

all rounder

Arab Nasibullah

no information yet

Deshan Harsha

no information yet

Stanikzai Malyar

all rounder

Roberts Christian

no information yet

Sinh Jai

bowler

Sher Zada

batsman

Ahmad Hassan

wicket keeper

Diyon Johnson

no information yet

Kamran Ahmadzai

all rounder

Amjad Noman

all rounder

Tiwari Jai

no information yet

Khan Usman

all rounder

Zahiri Zaheer

no information yet

Bench

FRA
FRA
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Hussain Izhar

no information yet

Naseri Rahimgul

no information yet