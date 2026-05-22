Squads France vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Virk
no information yet
Vinod Arjun
all rounder
Arab Nasibullah
no information yet
Deshan Harsha
no information yet
Mckeon Gustav
batsman
Stanikzai Malyar
all rounder
Roberts Christian
no information yet
Sinh Jai
bowler
Sher Zada
batsman
Ahmad Hassan
wicket keeper
Rafah Muhammad
bowler
Diyon Johnson
no information yet
Kamran Ahmadzai
all rounder
Panguluri Somasankar
batsman
Amjad Noman
all rounder
Tiwari Jai
no information yet
Khan Usman
all rounder
Sarwari Sheraz
bowler
Zahiri Zaheer
no information yet
Ahmadzai Musa
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Abdurrahman
bowler
Gnanasekaram Muralitharan
batsman
Jackson Hevit Alodin
wicket keeper
Hussain Izhar
no information yet
Naseri Rahimgul
no information yet
Kumar Nalinambika
all rounder