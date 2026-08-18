Match details Bulgaria vs Luxembourg T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

BUL
BUL
LUX
LUX

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bulgaria Squad

PlayersAhmadhel Agagyul, Chughtai Zeerak, Dowling Anthony, Dowling Joshua, Duff Oscar, Gogev Milen, Gul Jakob, Hussain Firas, Ivanov Genchev, Krishnakumar Kushaal, Lakov Hristo, Mishra Prakash, Nikolov Dimo Krasimirov, Raja Danyal, Rasool Ali, Rasool Omar, Siddiqui Abdul Manan Bashir, Singh Gagandeep, Yousuf Huzaif, Zaroo Isa
Benchno information yet

Luxembourg Squad

PlayersBarker Timothy, Cope William, Dixit Vivek, Embleton Benjamin, Jabarkhel Eliyas, Khan Asghar Ali, Madan Jatin, Momand Milad, Nagayach Mayank, Singh Gil Shiv Karan, Soukhiya Kamal, Venkateswaran Girish, Vijh Vikram
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet