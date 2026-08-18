Match details Bulgaria vs Luxembourg T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 20, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bulgaria Squad
Luxembourg Squad
|Players
|Barker Timothy, Cope William, Dixit Vivek, Embleton Benjamin, Jabarkhel Eliyas, Khan Asghar Ali, Madan Jatin, Momand Milad, Nagayach Mayank, Singh Gil Shiv Karan, Soukhiya Kamal, Venkateswaran Girish, Vijh Vikram
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet