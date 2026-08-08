Match details Luxembourg vs Spain T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026

T20i

LUX
LUX
SPA
SPA

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, August 17, 2026 01:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Luxembourg Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Spain Squad

PlayersAli Hassan, Ali Yasir, Burns Lorne Patrick, Calle Daniel Doyle, Dar Hamza, Hughes-Pinan Sebastian, Ihsan Mohammad, Iqbal Raja Adeel, Mohammad Atif, Munoz-Mills Christian, Rumistrzewicz Charlie, Soler Alec Davidson, Syed Shafat Ali, Yasin Mohammad
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet