Match details Luxembourg vs Spain T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, August 17, 2026 01:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Luxembourg Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Spain Squad
|Players
|Ali Hassan, Ali Yasir, Burns Lorne Patrick, Calle Daniel Doyle, Dar Hamza, Hughes-Pinan Sebastian, Ihsan Mohammad, Iqbal Raja Adeel, Mohammad Atif, Munoz-Mills Christian, Rumistrzewicz Charlie, Soler Alec Davidson, Syed Shafat Ali, Yasin Mohammad
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet