Squads Luxembourg vs Spain T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026

T20i

LUX
LUX
SPA
SPA

Playing

LUX
LUX
SPA
SPA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

LUX
LUX
SPA
SPA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet