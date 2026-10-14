Squads Gambia vs Uganda T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 23.10.2026

T20i

GAM
GAM
UGA
UGA

Playing

GAM
GAM
UGA
UGA
First TeamSecond Team
Bah Ousman

wicket keeper

Bojang Modou Lamin

no information yet

Baig Anas

no information yet

Campbell Frank

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Demba David

no information yet

Kasaija Enoch

no information yet

Faye Pa Assan

no information yet

Miyaji Juma

all rounder

Gibba Alieu

no information yet

Musemeza Charles

no information yet

Jobarteh Musa

no information yet

Olipa Gerald

all rounder

Kuyateh Bubacarr

all rounder

Oloka Pius

all rounder

Manga Mohammed

no information yet

Ramjani Alpesh

all rounder

Shah Riazat Ali

all rounder

Thorpe Fallou

no information yet

Touray Malang

no information yet

Waiswa Kenneth

all rounder

Bench

GAM
GAM
UGA
UGA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet