Squads Gambia vs Uganda T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 23.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bah Ousman
wicket keeper
Baguma Joseph
bowler
Bojang Modou Lamin
no information yet
Baig Anas
no information yet
Campbell Frank
no information yet
Dhawan Raghav
no information yet
Conteh Aniru
bowler
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Demba David
no information yet
Kasaija Enoch
no information yet
Faye Pa Assan
no information yet
Miyaji Juma
all rounder
Gibba Alieu
no information yet
Musemeza Charles
no information yet
Jarju Andreh
bowler
Obuya Robinson
batsman
Jobarteh Musa
no information yet
Olipa Gerald
all rounder
Kuyateh Bubacarr
all rounder
Oloka Pius
all rounder
Manga Mohammed
no information yet
Ramjani Alpesh
all rounder
Suwareh Mustapha
bowler
Shah Riazat Ali
all rounder
Thorpe Fallou
no information yet
Verma Sumeet
batsman
Touray Malang
no information yet
Waiswa Kenneth
all rounder
Match has not started yet