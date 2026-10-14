Squads Mozambique vs Zambia T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 25.10.2026

T20i

MOZ
MOZ
ZAM
ZAM

Playing

MOZ
MOZ
ZAM
ZAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MOZ
MOZ
ZAM
ZAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet