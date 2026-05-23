Abdoulaye Nono Aminou

Abdoulaye Nono Aminou

wicket keeper

Full name:Abdoulaye Nono Aminou
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings88
Not outs11
Runs4848
Balls Faced4242
Avg6.856.85
SR114.28114.28
Fours11
Fifties00
Sixies44
Highest2222
Hundreds00

Abdoulaye Nono Aminou Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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