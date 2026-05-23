Brian Loic Dipita Bassahak

Brian Loic Dipita Bassahak

bowler

Full name:Brian Loic Dipita Bassahak
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1313
Innings1212
Overs35.235.2
Balls--
Maidens11
Runs261261
Wickets88
Avg32.6232.62
SR26.526.5
Eco7.387.38
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1313
Innings1212
Not outs11
Runs5353
Balls Faced7878
Avg4.814.81
SR67.9467.94
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest2323
Hundreds00

Brian Loic Dipita Bassahak Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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