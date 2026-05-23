Alexis Raoul Balla

Alexis Raoul Balla

batsman

Full name:Alexis Raoul Balla
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches88
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches88
Innings88
Not outs11
Runs88
Balls Faced3434
Avg1.141.14
SR23.5223.52
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest33
Hundreds00

Alexis Raoul Balla Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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