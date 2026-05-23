Roger Duplex Atangana

Roger Duplex Atangana

all rounder

Full name:Roger Duplex Atangana
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings44
Overs14.014.0
Balls--
Maidens00
Runs103103
Wickets22
Avg51.551.5
SR4242
Eco7.357.35
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Not outs33
Runs33
Balls Faced1212
Avg1.51.5
SR2525
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Roger Duplex Atangana Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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