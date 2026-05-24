Match details Cameroon vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026

T20i

CAM
CAM

67

SIE
SIE

64

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 24, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cameroon Squad

Players
BenchAbega Julien, Alembe Junior, Aminou Abdoulaye Nono, Antangana Roger, Assengong Sun, Bruno Nseke Toube, Dipita Bassahak Brian Loic, Fortune Bomnyuy Veron, Fru Maxwell, Kinga Honestly, Mengoumou Appolinaire Bekoa, Mpegna Faustin, Tchakou Idriss, Toube Alain Nseke

Sierra Leone Squad

Players
BenchBah Chernoh, Bangura John, Coker Ramond, Conteh Samuel, Gbla Abass, Jalloh Yegbeh, Kamara Abu, Lamin Lansana, Lassayo John, Sesay George, Turay Alusine, Turay Eric Musa, Turay Mohamed, Williams Solomon

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet