Alain Nseke Toube

Alain Nseke Toube

wicket keeper

Full name:Alain Nseke Toube
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings77
Overs25.025.0
Balls--
Maidens00
Runs193193
Wickets88
Avg24.1224.12
SR18.7518.75
Eco7.727.72
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1313
Not outs00
Runs5353
Balls Faced9292
Avg4.074.07
SR57.657.6
Fours44
Fifties00
Sixies22
Highest1919
Hundreds00

Alain Nseke Toube Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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