Idriss Tchakou

Idriss Tchakou

batsman

Full name:Idriss Tchakou
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings33
Overs3.23.2
Balls--
Maidens00
Runs5353
Wickets00
Avg00
SR00
Eco15.915.9
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1313
Not outs00
Runs8585
Balls Faced137137
Avg6.536.53
SR62.0462.04
Fours1010
Fifties00
Sixies00
Highest1717
Hundreds00

Idriss Tchakou Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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