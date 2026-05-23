Match details Rwanda vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 23.05.2026

T20i

RWA
RWA

108

CAM
CAM

107

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 23, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rwanda Squad

Players
BenchAkayezu Martin, Bimenyimana Zappy, Cyusa Yves, Gumyusenge Daniel, Isaie Niyomugabo, Khan Hamza, Manishimwe Oscar, Michel Iradukunda Jean, Mugisha Israel, Nadir Muhammad, Ndikubwimana Didier, Ntirenganya Ignace, Rukiriza Emile, Uwimana David

Cameroon Squad

Players
BenchAbega Julien, Alembe Junior, Aminou Abdoulaye Nono, Antangana Roger, Assengong Sun, Bruno Nseke Toube, Dipita Bassahak Brian Loic, Fortune Bomnyuy Veron, Fru Maxwell, Kinga Honestly, Mengoumou Appolinaire Bekoa, Mpegna Faustin, Tchakou Idriss, Toube Alain Nseke

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet