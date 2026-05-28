Match details Kenya vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

KEN
KEN

43

CAM
CAM

42

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kenya won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 28, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

PlayersPatel Subham, Gondaria Dhiren, Mutua Francis Muia, Hirani Nitish, Langat Peter, Patel Rakep, Bhudia Sachin, Gill Sachin, Ngoche Shem, Singh Sukhdeep, Patel Vishil
BenchKarim Irfan, Muthui Mwendwa Gerard, Oluoch Lucas

Cameroon Squad

PlayersBruno Nseke Toube, Tchakou Idriss, Mengoumou Appolinaire Bekoa, Dipita Bassahak Brian Loic, Fortune Bomnyuy Veron, Abega Julien, Toube Alain Nseke, Antangana Roger, Aminou Abdoulaye Nono, Mpegna Faustin, Kinga Honestly
BenchAlembe Junior, Assengong Sun, Fru Maxwell

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet