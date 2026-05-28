Match details Kenya vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Kenya won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 28, 2026 11:50 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Kenya Squad
|Players
|Patel Subham, Gondaria Dhiren, Mutua Francis Muia, Hirani Nitish, Langat Peter, Patel Rakep, Bhudia Sachin, Gill Sachin, Ngoche Shem, Singh Sukhdeep, Patel Vishil
|Bench
|Karim Irfan, Muthui Mwendwa Gerard, Oluoch Lucas
Cameroon Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet