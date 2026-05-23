Honestly Kinga

Honestly Kinga

Full name:Honestly Kinga
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Honestly Kinga Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Balla, Alexis Raoul

Balla, Alexis Raoul

Tchakou, Idriss

Tchakou, Idriss

Mpegna, Faustin

Mpegna, Faustin

Bruno, Nseke Toube

Bruno, Nseke Toube

Fortune Bomnyuy, Veron

Fortune Bomnyuy, Veron

Toube, Alain Nseke

Toube, Alain Nseke

Antangana, Roger

Antangana, Roger

Dipita Bassahak, Brian Loic

Dipita Bassahak, Brian Loic

Abega, Julien

Abega, Julien

Aminou, Abdoulaye Nono

Aminou, Abdoulaye Nono