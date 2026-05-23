Nseke Toube Bruno

Nseke Toube Bruno

all rounder

Full name:Nseke Toube Bruno
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1212
Overs41.041.0
Balls--
Maidens00
Runs343343
Wickets1111
Avg31.1831.18
SR22.3622.36
Eco8.368.36
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1313
Not outs00
Runs239239
Balls Faced255255
Avg18.3818.38
SR93.7293.72
Fours2727
Fifties00
Sixies88
Highest4949
Hundreds00

Nseke Toube Bruno Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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