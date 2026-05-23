Nseke Toube Bruno

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Rwanda vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
108
CAM
107
Cameroon vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
67
SIE
64
Cameroon vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
78
BOT
149
Ivory Coast vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
31
CAM
184
Kenya vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
43
CAM
42
Cameroon vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
159
MAL
69