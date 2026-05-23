Faustin Mpegna

Faustin Mpegna

bowler

Full name:Faustin Mpegna
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings11
Overs2.02.0
Balls--
Maidens00
Runs3737
Wickets00
Avg00
SR00
Eco18.518.5
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings77
Not outs33
Runs2020
Balls Faced3939
Avg55
SR51.2851.28
Fours22
Fifties00
Sixies11
Highest88
Hundreds00

Faustin Mpegna Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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