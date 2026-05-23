George Sesay

George Sesay

bowler

Full name:George Sesay

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1616
Overs44.344.3
Balls--
Maidens00
Runs261261
Wickets2121
Avg12.4212.42
SR12.7112.71
Eco5.865.86
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1313
Not outs33
Runs8787
Balls Faced146146
Avg8.78.7
SR59.5859.58
Fours22
Fifties00
Sixies33
Highest2323
Hundreds00

George Sesay Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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